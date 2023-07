via Happy Casa Brindisi fb





Reed inoltre ha avuto una media di 3,7 rimbalzi a gara. E’ riuscito ad effettuare 1,8 assist ai suoi compagni di squadra nelle partite. Reed giocherà per la prima volta nella sua carriera in Turchia. In passato è stato un validissimo cestista nel Roxanne, nel Nanterre e nel Gravellines in Francia e nel Prometey in Ucraina.

L’Happy Casa Brindisi ha ceduto l’americano Marcquise Reed 28 anni a titolo definitivo al Buyukcekmece in Turchia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Il cestista in questa stagione ha avuto una media di 15 punti a partita, una percentuale del 52% di realizzazione nelle conclusioni da due punti e del 34% nelle triple.