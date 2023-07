Il Lecco ha un problema stadio. L’autorizzazione del prefetto di Padova per far giocare le gare interne dei lombardi allo stadio “Euganeo” è arrivata in ritardo. Se il Consiglio Federale respingerà il ricorso della società calabrese il Brescia sarà riammesso in Serie B. Se il ricorso del Lecco sarà respinto potrebbe essere ripescato in B il Perugia. I lombardi hanno perso i Play Out di B contro il Cosenza. Ma la Reggina potrebbe fare altri ricorsi al Collegio di Garanzia del Coni e al Tar del Lazio che sarebbero discussi entro la fine di Luglio.

- La Reggina e il Lecco sono stati esclusi dalla Serie B. Lo ha deciso la Covisoc, l’ organo di controllo della Figc nel pomeriggio di Mercoledì 30 Giugno per irregolarità nel programma di rientro dal debito e nella presentazione della domanda di iscrizione. La società calabrese farà ricorso. Deciderà il Consiglio Federale Venerdì 7 Luglio. La Reggina inoltre non ha pagato 780 mila Euro di tasse e gli ultimi tre mesi di stipendio ai calciatori.