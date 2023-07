Per questa seconda edizione della manifestazione sono 356 gli eventi in programma, tutti gratuiti, che spaziano tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi, accompagnati da laboratori tematici che precedono gli appuntamenti in tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle zone periferiche.



Lunedì 31 luglio Per questa seconda edizione della manifestazione sono 356 gli eventi in programma, tutti gratuiti, che spaziano tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi, accompagnati da laboratori tematici che precedono gli appuntamenti in tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle zone periferiche.Per conoscere l'intero programma aggiornato https://www.leduebari.it/programma-2023/





ore 17.30-19.30



Centro Pastorale Chiesa San Giorgio Martire



Laboratorio di web radio



Loseto Associazione Mille Passi Insieme



Società Cooperativa Cool Club



ore 18.00-19.30



Accademia dei Cinema dei ragazzi di Enziteto



Laboratorio musicale “L’acchiappasuoni” a cura di Gabriella Altomare e Mariapia Autorino



Associazione Culturale La Bautta



ore 19.30



Teatro Casa di Pulcinella - Arena della Vittoria



Laboratorio sul gusto “Gustavo”



Vincenzo Vacca



Associazione Granteatrino Onlus



ore 20.30



Teatro Casa di Pulcinella - Arena della Vittoria



Spettacolo “Apriti Sesamo!”



Compagnia Granteatrino



Associazione Granteatrino Onlus



ore 21.00



Atrio Parrocchia San Rocco



Spettacolo “Concerto giovanissimi talenti”



a cura del Maestro Nicola Cotugno



Associazione Culturale Resextensa



ore 21.00



Arena della Pace



Spettacolo “Torniamo abballare”



Domenico Iannone



Camerata Musicale Barese





Martedì 1 agosto





dalle ore 17.30



Parrocchia San Nicola - Torre a mare



Laboratorio di arti sceniche e fotografia



Margherita Mirabella



Associazione Culturale Gershwin



ore 18.00



Parrocchia San Nicola - Catino



Spettacolo “Los Socrates e il mistero della caverna”



Aretè Ensamble



Madimù Associazione Culturale



ore 19.30



Waterfront San Girolamo



Spettacolo di danza “Gesti d’Acqua”



a cura di Kor’sia Dance Company - Spagna



Associazione Culturale Resextensa



ore 20.00



Scuola Duse - San Girolamo



Laboratorio “Regia e riduzione dei testi shakespeariani”



di Artemisia Teatro



Associazione Culturale Resextensa



ore 20.30



Teatro Casa di Pulcinella - Arena della Vittoria



Spettacolo “I Bestiolini”



Gek Tessaro



Associazione Granteatrino Onlus



ore 21.00



Piazza della Torre - Torre a mare



Spettacolo “Songs”



Lisa Manosperti



Associazione Culturale Gershwin



ore 21.00



Arena della Pace



Spettacolo “LUDUS”



Carmen De Sandi



Camerata Musicale Barese





Mercoledì 2 agosto





ore 21.00



Scuola Duse - San Girolamo



Spettacolo “Il malato immaginario”



di Artemisia Teatro



Associazione Culturale Resextensa



ore 19.30



Teatro Casa di Pulcinella - Arena della Vittoria



Laboratorio sul tatto “Re Tattilo”



Vincenzo Vacca



Associazione Granteatrino Onlus



ore 20.30



Teatro Casa di Pulcinella - Arena della Vittoria



Spettacolo “Il circo delle nuvole”



Gek Tessaro



Associazione Granteatrino Onlus





Giovedì 3 agosto





ore 18.30-20.30 - 19.30-21.30



Piazza del Mediterraneo - Arena della Vittoria



Spettacolo “Manoviva” - Spettacolo “Antipodi”



Girovago e Rondella e Compagnia Dromosofista



Associazione Granteatrino Onlus



ore 20.00



Chiesa Natività di Nostro Signore



Laboratorio di ascolto “To be or not to be... bop”



a cura dell’associazione Leggo quando voglio



Associazione Al Nour



ore 21.00



Chiesa Natività di Nostro Signore



Spettacolo “To be or not to be... bop”



a cura dell’associazione Leggo quando voglio



Associazione Al Nour





Venerdì 4 agosto





ore 18.30-20.30 - 19.30-21.30



Piazza del Mediterraneo - Arena della Vittoria



Spettacolo “Manoviva” - Spettacolo “Antipodi”



Girovago e Rondella e Compagnia Dromosofista



Associazione Granteatrino Onlus



ore 21.30



Arena della Pace



Spettacolo - Concerto dei “Violons Barbares”



Violons Barbares



Associazione Culturale Time Zones





Sabato 5 agosto





ore 19.30



Teatro Abeliano



Laboratorio sull’olfatto “Mister Olf”



Vincenzo Vacca



Associazione Granteatrino Onlus



ore 20.30



Teatro Abeliano



Spettacolo “Il Re e la sua ombra”



Teatro delle Bambole



Associazione Granteatrino Onlus





Domenica 6 agosto





ore 19.30



Chiesa dello Spirito Santo a Santo Spirito



Laboratorio “Il concerto come occasione di conoscenza dei propri stati emotivi e di sviluppo della propria capacità empatica”



a cura dell’associazione Stargate Universal Service odv



Associazione Eurorchestra da Camera di Bari



ore 21.00



Chiesa dello Spirito Santo a Santo Spirito



Spettacolo “I Veneziano, una cantata sacra in lingua spagnola, e Histoire di Cecchina”



Antonia Giove, Miryam Marcone, Federico Buttazzo, Valentina Patella, Antonio Stragapede, Pietro Barbieri, Leo Lestingi, Valerio Giorgio, Francesco Lentini



Associazione Eurorchestra da Camera di Bari



ore 21.00



Cortile Salesiani - Redentore



Concerto-Spettacolo “El tango, mitologia di musica e parole”



Sergio Muniz e i fratelli Antonio e Nicola Ippolito



A.S.D. Apulia Tango.

BARI - Nell’ambito del cartellone di Le due Bari 2023, promosso dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città e finanziato per € 553.911 dalla Direzione generale Spettacolo del MiC e per € 960.074 a valere sulle risorse POC Metro, per un importo complessivo di € 1.513.985, si segnalano gli appuntamenti in programma a partire da oggi, lunedì 31 luglio, fino a domenica 6 agosto.