LECCE - Il 53enne Pietro Marzano, originario di Aradeo, ha perso la vita durante una gara podistica di 8 chilometri a Seclì, in provincia di Lecce. Nonostante le alte temperature con il termometro che segnava quasi 40 gradi, il podista aveva deciso di partecipare alla corsa organizzata dal club Salento giallorosso in collaborazione con il comitato Csi di Terra d'Otranto.Durante la gara, dopo aver percorso circa tre chilometri, Marzano ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. Gli altri partecipanti hanno immediatamente chiesto soccorso, ma purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per il 53enne non c'è stato nulla da fare. Pietro Marzano era sposato e lascia due figli.