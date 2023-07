LECCE - Il centro storico è frequentato in ogni stagione da una moltitudine di persone, ma in piazza Sant’Oronzo, come anche in altre piazzette e corti storiche, da tempo si rileva la carenza di panchine tra l’arredo urbano. Così in una nota il consigliere comunale leccese Andrea Guido.L’assenza di posti a sedere - prosegue - rappresenta un problema importante, soprattutto per persone con deficit motori, anziani o donne in stato di gravidanza. Le panchine, oltre a permettere di godere del patrimonio culturale e artistico della città, rappresentano un prezioso strumento per favorire e incentivare l'incontro e il confronto fra i cittadini e un utilissimo supporto per le passeggiate, la socializzazione e l'aggregazione dei giovani, nonché per l'accoglienza dei turisti.Per questi motivi mi sono convinto a preparare una formale mozione che presenterò al prossimo Consiglio Comunale: Chiederò all’Assemblea cittadina di votare un documento che impegni il Sindaco e la Giunta a realizzare un adeguato numero di sedute in tutta l’area del centro storico, Piazza Sant’Oronzo in primis. Credo che con un po’ di impegno sia possibile anche realizzare uno di quei partenariati privati per il finanziamento dell’intervento in cambio di piccoli spazi pubblicitari, per non gravare sulle casse comunali.