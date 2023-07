LECCE - “Voglio esprimere il mio più vivo ringraziamento e il mio più sentito apprezzamento per l’operato della Polizia Penitenziaria, che in condizioni spesso di difficoltà svolge con grande professionalità il suo prezioso lavoro. L’altra notte, in particolare, gli agenti della Penitenziaria del carcere di Borgo San Nicola a Lecce hanno salvato la vita a un detenuto di 47 anni che stava per suicidarsi, bloccandolo appena in tempo. Fratelli d’Italia è al fianco degli uomini e delle donne in divisa e a loro va il mio plauso. Mi auguro che venga espresso, almeno questa volta, anche da coloro che troppe volte non perdono occasione per gettare discredito nei confronti della Polizia Penitenziaria”. Lo dice Saverio Congedo, Deputato e Portavoce Provinciale di Fratelli d'Italia Lecce.