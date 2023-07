LECCE - La Polizia di Stato di Lecce ha continuato senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare attenzione alle operazioni della cosiddetta "movida". L'obiettivo di questi servizi è garantire la sicurezza durante le serate di intrattenimento nella città e nella provincia. Durante la scorsa settimana, gli agenti hanno intensificato i controlli, identificando numerose persone e veicoli e sanzionando gli esercizi commerciali che non rispettano le norme previste per la movida.Nella settimana dal 24 luglio al 29 luglio, la Polizia di Stato di Lecce ha effettuato un totale di 3.384 identificazioni di persone e 1.088 controlli di veicoli. Durante questi servizi, sono state elevate 125 contestazioni al Codice della Strada, e sono stati eseguiti numerosi controlli su persone sottoposte agli obblighi dell'Autorità Giudiziaria.Il 27 luglio 2023, il Questore di Lecce ha predisposto un dispositivo di controllo straordinario, che è stato eseguito in diverse zone della città dagli agenti della Polizia di Stato. Durante questa operazione, sono state identificate molte persone in vari esercizi commerciali, alcune delle quali erano già note alle forze dell'ordine. Sono stati effettuati anche sopralluoghi in molti locali pubblici per verificare il rispetto delle misure previste dall'ordinanza del Sindaco di Lecce riguardo alla chiusura anticipata e alla limitazione delle emissioni acustiche e sonore da parte degli esercizi pubblici al di fuori degli orari prestabiliti durante l'estate. Un esercizio commerciale è stato sanzionato poiché diffondeva musica ad alto volume udibile dall'esterno dopo la mezzanotte.Durante un'attività di controllo, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Taurisano hanno arrestato un 48enne di Varese, residente in Svizzera, a Santa Maria di Leuca. L'uomo era gravato da un Ordine di Carcerazione emesso nel mese di maggio dalla Procura di Novara per scontare sei mesi di reclusione. L'arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Lecce.: La Polizia di Stato sta intensificando i controlli del territorio a Lecce per garantire la sicurezza durante le serate di movida. Gli sforzi delle forze dell'ordine mirano a prevenire comportamenti illegali e a sanzionare gli esercizi commerciali che non rispettano le norme in vigore. Inoltre, durante questi servizi, sono stati eseguiti controlli su persone ricercate dalla giustizia, contribuendo alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza della comunità.