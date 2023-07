ALBEROBELLO - L’inaugurazione del campo di padel del Comune di Alberobello è in programma domani martedì 1 agosto alle 19 al ‘Ruggieri/Scianni’ ed è organizzata dall’assessorato allo Sport in collaborazione con l’associazione di Alberobello Play Padel e Montecarretto, il Circolo tennis di Conversano.‘Il campo da padel, l’unica struttura pubblica del circondario, è finalmente una realtà nella Città dei Trulli richiesto a gran voce dai tanti sportivi costretti – in passato - a recarsi nei Comuni limitrofi per praticare tale sport’ spiegano da Palazzo di Città la vice sindaca Ornella Tripaldi ed assessora ai Lavori pubblici, e gli assessori allo Sport e Patrimonio, rispettivamente Alessandro Paiano e Saverio Sgobba, i quali aggiungono che ‘è stato possibile realizzare una così innovativa struttura sportiva aggiungendo alcuni correttivi al progetto iniziale risultato carente di alcuni elementi tecnici, i quali – grazie alla concertazione con gli Uffici competenti – sono stati inseriti per ottimizzare al meglio il progetto’.La struttura, fruibile 24 ore su 24, è stata realizzata da Tennis Tecnica che ha utilizzato materiali di ultima generazione. È composta da pannelli modulari che ne permettono l’utilizzo tutto l’anno. Ovvero: la copertura con telo fisso e chiusura laterale consente l’aerazione soprattutto in estate con le temperature particolarmente elevate grazie all’azione di un sistema ad elementi in acciaio in elevazione che sostengono il telo di copertura. I vetri a più strati garantiscono la sicurezza perché - in caso di rottura - la pellicola di cui sono forniti impedisce lo dispersione ed il rimbalzo dei frammenti.Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco De Carlo e dell’assessore allo Sport, Alessandro Paiano, e di Mario D’Oria, presidente associazione Alberobello Play Padel, seguiranno gli interventi dei titolari della Nazionale Italiana Padel, Marco Cassetta, Simone Cremona e Riccardo Sinicropi, rispettivamente numeri 109, 113 e 121 del ranking mondiale. E il numero 280 del ranking mondiale, Giulio Lovascio, primo pugliese nella classifica nazionale.Ospite della serata, Carlo Calcagni, colonnello al ruolo d’onore dell’Esercito italiano e atleta parolimpico al podio d’Oro. Considerato un eroe dei nostri tempi perché vittima del dovere, Calcagni ha racchiuso nel messaggio ‘Mai arrendersi’ il suo vissuto doloroso a causa dell’esposizione - durante il suo servizio – all’uranio impoverito nel corso della missione di pace in Bosnia del 1996, e la sua capacità di affrontare la malattia e le terapie devastanti in modo esemplare trasformando la sua tragedia in forza di volontà e coraggio.‘Tutti sappiamo quanto sia importante praticare l’attività fisica per conservare lo stato di salute’ – aggiunge il sindaco Francesco De Carlo. ‘Dotare una comunità di impianti sportivi atti a consentire tale pratica è un dovere da parte degli amministratori pubblici. Dovere, al quale, con il mio Esecutivo non ci siamo sottratti’.‘Nel giro di poco tempo – concludono Tripaldi, Paiano e Sgobba - abbiamo dato corso alle numerose istanze ricevute dagli sportivi alberobellesi, estimatori del Padel, e adeguata la struttura sportiva esistente ai nuovi parametri richiesti dalla norma a tutto vantaggio della cittadinanza e degli sportivi dei Comuni viciniori che vorranno utilizzarla’.