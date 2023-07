LECCE - Dramma questa mattina nel centro di Lecce dove un 72enne, Antonio Cannone, si è sentito male mentre guidava una Fiat 500. L'auto fuori controllo è finita contro l'aiuola di una stazione di servizio, dopo aver abbattuto anche un cartello stradale. Nonostante il soccorso tempestivo, non c'è stato nulla da fare per il 72enne.La tragedia si è consumata il giorno dopo il suo compleanno ea pochi metri da casa sua. La salma è stata consegnata ai familiari per le esequie.