La nuova stagione del Lecce è sicuramente oggetto di numerose aspettative da parte dei tifosi, che hanno potuto esultare per una salvezza ottenuta anzitempo nell'ambito della scorsa stagione di serie A. Per molti, il fattore che ha provocato la salvezza del Lecce è da identificarsi in una particolare sinergia tra i reparti, tale da permettere al Lecce di superare anche gli scarsi mezzi tecnici proposti in campo, soprattutto in virtù di una formazione che, rispetto a tante altre, tra cui quella dello Spezia retrocesso, presentava un valore tecnico sicuramente più basso. Per questo motivo, la salvezza del Lecce è sicuramente un aspetto da non sottovalutare, per cui c'è grande attenzione soprattutto per quanto riguarda la prossima stagione.Considerando il calciomercato, i possibili cambiamenti nella squadra e, soprattutto, il fatto che il nuovo allenatore sia Roberto d'Aversa, sono diversi gli elementi che dovranno essere alla base della considerazione relativa all'interrogativo seguente: quali e quanti sono le speranze di salvezza del Lecce nell'ambito della prossima stagione? Di seguito, ecco tutto ciò che c'è da sapere a tal proposito.Con la guida tecnica di Baroni, il Lecce era stato in grado di fare del male ad alcune formazioni molto meglio messe, dal punto di vista tecnico e tattico, grazie ad una grande predisposizione della squadra in campo e, soprattutto, potendo contare sul talento smisurato di Strefezza. Baroni è sicuramente un allenatore molto amato da parte della piazza ma che, a causa di dissidi con la presidenza per quanto riguarda il rinnovo di contratto, che gli era stato offerto a cifre inferiori rispetto al precedente, ha abbandonato la piazza.Il nuovo allenatore scelto per il Lecce è Roberto d'Aversa, che in serie A si ricorda per due esperienze completamente differenti l'una dall'altra: la prima al Parma, in cui l'allenatore ha fatto molto bene ed è ricordato con grande ammirazione da parte dei tifosi; la seconda alla Sampdoria, in cui invece ha deluso ed è stato esonerato dopo poche giornate. Non si sa perfettamente quale sia la versione di Roberto d'Aversa che si osserverà sulla panchina del Lecce ma, considerando una realtà molto più piccola, rispetto a quella della Sampdoria, che si avvicina al Parma, l'allenatore potrebbe rendere al di sopra delle aspettative, con uno stile di gioco che si adatterebbe all'organizzazione tattica della squadra.Per riuscire a comprendere se la salvezza del Lecce rappresenta un'utopia o una concreta possibilità, è importante valutare anche il fattore relativo al calciomercato della squadra. Innanzitutto, la cessione più importante per il Lecce è stata quella di Falcone, l'estremo difensore della squadra che aveva reso al meglio nel corso dell'ultima stagione, con grandi parate e ottime prestazioni.Al suo posto, l'estremo difensore è stato sostituito dal giovane Brancolini. Con la possibilità pressoché nulla di vedere di nuovo Umtiti al centro della difesa del Lecce, il cambiamento più importante nel calcio mercato estivo della formazione salentina è quello di Almqvist, giovane calciatore svedese in prestito dal Rostov che agirà sulla fascia sinistra. Da chiarire ancora se ci sarà l'eventuale uscita di Hjulmand, il vero e proprio perno del centrocampo.Sulla base degli elementi precedentemente considerati, è possibile rispondere al seguente interrogativo: il Lecce riuscirà a salvarsi? In realtà, valutando anche l'andamento dei bookmakers e la valutazione di diversi addetti ai lavori, le possibilità di salvezza non sono remote, per quanto la squadra parta sicuramente da una condizione di rischio.