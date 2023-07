MILANO - Il giovane artista pugliese Lupo e Bobby Solo hanno presentato il singolo “Finché ce n’è” su Rai 1 nel programma “Oggi è un altro giorno”. Questa canzone rappresenta una vera e propria fusione di stili e ritmo: un dialogo fra i due sul tema “amore” in cui sul binario dei sentimenti sfrecciano ricordi, rimpianti, speranze in cui gli artisti sviluppano un soliloquio incrociato carico di suggestioni.

Lupo commenta: "Duettare con il mitico Maestro Bobby è stato entusiasmante e ricco di emozioni. Appena arrivato in RAI le mie mani tremavano e non riuscivo a rimanere calmo, e soprattutto a gestire le mie emozioni, le mie paure che dentro di me vagavano come montagne russe; inoltre trovarsi in prima persona in uno studio televisivo che vedi da casa e poter toccare con mano quel posto ti fa sentire come in un sogno"

Il duetto stabilisce idealmente una declinazione senza tempo del genere country che in questo brano, scritto con la collaborazione del maestro Luca Sala, trova agio ed espressione.

Il singolo, sotto l’etichetta Il Branco Publishing Srl e prodotto da Sabatino ed Antonio Salvati, è disponibile nei principali digital store.