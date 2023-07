MANDURIA - Grave incidente nella Marina di Manduria, sulla provinciale all’altezza della località Urmo Belsito, tra una bicicletta, guidata da un 65enne di nazionalità straniera, che ha perso la vita, e un’auto Golf Volkswagen.Il violento impatto non ha lasciato scampo al ciclista, investito dall’auto, deceduto nonostante l’intervenuto dei sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare l’uomo.Secondo la testimonianza del conducente dell’auto avrebbe visto sbucare il ciclista all’ultimo momento e non sarebbe quindi riuscito ad evitarlo.Ad intervenire sul posto i carabinieri di Manduria che hanno effettuato i rilievi per verificare l’esatta dinamica e stabilire, quindi, le responsabilità. Nel frattempo su disposizione del magistrato di turno i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.