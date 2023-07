Al momento, le circostanze che hanno portato alla morte di madre e figlio restano avvolte nel mistero. Il marito della 73enne, che era presente nella casa di campagna insieme all'altro figlio, non è stato ancora ascoltato dai carabinieri.



Gli investigatori hanno avviato un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti, mentre la villetta e alcuni oggetti trovati al suo interno sono stati posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti.



Al momento del ritrovamento, il 53enne presentava delle ustioni sul volto, probabilmente dovute a una sostanza alcalina. Le indagini e l'autopsia sui corpi delle vittime aiuteranno a svelare le circostanze della morte e a determinare le cause dell'incidente.



Si presume che la tragedia possa risalire a 4 o 5 giorni fa, ma sarà l'esame autoptico a fornire indicazioni più precise sulla data del decesso.



La comunità di Barletta è sgomenta e sconcertata di fronte a questo drammatico evento. La perdita di Angela e Michele ha scosso profondamente gli abitanti della zona, che attendono con ansia gli esiti delle indagini per far luce su quanto accaduto e per cercare di comprendere le circostanze che hanno portato a questa terribile tragedia.

BARLETTA - Una villetta in via Belle Arti a Barletta è stata posta sotto sequestro dopo il tragico ritrovamento dei corpi di Angela Dimiccoli, 73 anni, e di suo figlio Michele Caporusso, 53 anni. I due cadaveri sono stati scoperti dal marito di Angela, che ha subito chiamato i soccorsi.