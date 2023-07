TRANI - Una tragedia è stata sfiorata ieri pomeriggio al largo delle coste di Trani, dove il personale della Capitaneria di Porto è prontamente intervenuto per salvare 8 turisti, di cui 3 erano finiti in mare.La situazione è precipitata quando una delle persone a bordo dell'imbarcazione è finita in acqua in modo accidentale, e altre due persone si sono tuffate per aiutarla. Tuttavia, a causa del peggioramento delle condizioni meteo, nessuno è stato in grado di raggiungere l'imbarcazione e le persone in difficoltà.Fortunatamente, il personale della Capitaneria di Porto è intervenuto tempestivamente e ha recuperato i tre turisti in mare, che si trovavano esausti e privi di forze. Tra di loro, c'era una donna che mostrava segni di una probabile congestione. La donna è stata soccorsa immediatamente dal personale del 118 una volta giunta alla banchina Santa Teresa, e le sue condizioni sono risultate essere buone.Le indagini successive hanno rivelato gravi violazioni in materia di sicurezza sull'imbarcazione. A bordo c'erano un numero di persone superiore a quello previsto, dato che l'imbarcazione consentiva un massimo di 6 persone, ma ne aveva a bordo 8. Inoltre, le cinture di salvataggio a disposizione erano risultate insufficienti per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.Di conseguenza, sono state contestate e accertate le violazioni, e sono state comminate sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a 1300 euro.L'episodio sottolinea l'importanza di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza sulle imbarcazioni, garantendo il benessere e la protezione di tutti i passeggeri a bordo. Grazie all'efficiente intervento della Capitaneria di Porto, la tragedia è stata evitata e i turisti sono stati prontamente salvati, ma serve come monito per assicurarsi che tutte le misure di sicurezza siano rigorosamente rispettate per prevenire incidenti simili in futuro.