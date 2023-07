Nel secondo tempo all’11’ Manuela Giugliano dell’Italia Femminile con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 42’ la squadra di Milena Bertolini passa in vantaggio con Cristiana Girelli di testa su cross di Lisa Boattin. Al 94’ Sofia Cantore per pochissimo non riesce a raddoppiare. Nell’altra gara la Svezia prevale 2-1 sul Sudafrica. Nella prossima partita l’ Italia sfiderà Sabato 29 Luglio la Svezia alle 9,30 ad Auckland.

Nella prima partita del Gruppo G dei Mondiali di calcio Femminile l’ Italia vince 1-0 sull’ Argentina a Auckland in Nuova Zelanda. Nel primo tempo al 2’ Larroquette dell’ Argentina va vicino al gol. Al 10’ Valentina Giacinti delle azzurre sfiora la rete.