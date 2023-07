MONOPOLI – La grande festa del vino artigianale, voluta per celebrare il lavoro e la passione dei vignaioli, si è chiusa con la seconda serata ieri, lunedì 3 luglio 2023, a Masseria Spina di Monopoli (Ba). Tanti gli appassionati e gli addetti al settore che hanno voluto prendere parte alla due giorni della terza edizione di Vignaioli in Masseria, dove oltre 50 cantine provenienti da tutta Italia e dal Mondo hanno proposto centinaia di vini in degustazione.Ai diversi banchi d’assaggio un’ampia selezione fra i migliori vini artigianali di tutta Italia e non solo. Corsica, Alsazia, Slovenia, Libano, Georgia, Ungheria, Germania le aree di provenienza dei vini esteri che è stato possibile assaggiare in occasione di Vignaioli in Masseria 2023, tutte regioni dall’importante tradizione vinicola connotata da una forte propensione per la produzione di vini naturali. Ai banchi degustazione vini, si è anche affiancata una selezionata proposta gastronomica, che ha reso ancora più intensa l’esperienza di gusto proposta dall’evento. Un angolo speciale è stato anche dedicato al miele, con le attività a cura di Dontbeescared - Facelia APS.Bilancio positivo, quindi, per questa terza edizione, che ha permesso anche ai partecipanti di ammirare la location storica con i tour guidati di Masseria Spina e del Parco Rurale, un viaggio immersivo in storia e cultura, un percorso nella storia alla scoperta degli ulivi secolari, degli insediamenti rupestri, della necropoli e Chiesa Minore del XI sec., della Torre Fortificata Spina Piccola con l’agrumeto interno, dell’antico frantoio ipogeo, della tintoria, della facciata esterna della Masseria Spina Grande e della Chiesa dell’Immacolata in stile barocco.Tutte le informazioni su Vignaioli in Masseria sono disponibili nella pagina dedicata sul sito www.masseriaspinaresort.com e sulle pagine social ufficiali.