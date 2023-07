OMA - “Tra l’alta inflazione e i tassi di interesse che mantengono lo stesso trend, milioni di famiglie e imprese del nostro Paese, a partire da quelle in condizioni di maggior fragilità, stanno pagando un prezzo altissimo, insopportabile, mentre pochi altri stanno facendo profitti miliardari. Il senso della mozione che il Partito Democratico ha appena presentato alla Camera sta proprio nel voler riequilibrare questa disparità da cui nascono tremende ingiustizie. Per questo chiediamo al Governo un impegno serio per ridurre il peso che grava su famiglie e imprese, finanziando le misure necessarie con un contributo di solidarietà versato da chi svolge attività bancaria. Gli istituti di credito, come dimostrato dai dati della Banca d’Italia, stanno aumentando esponenzialmente i margini di profitto grazie a una forbice molto importante tra tassi d’interesse sui prestiti e quelli applicati sui depositi. Noi crediamo fermamente che in questo momento serva un segnale forte a sostegno di chi fa fatica. Anche chiamando in causa quei pochi che da una situazione di crisi riescono a trarre vantaggio. Il Governo da che parte sta?” Così Marco Lacarra e Ubaldo Pagano, deputati pugliesi del Partito Democratico.