“Siamo particolarmente entusiasti di rinnovare la collaborazione con il Gruppo FAI Giovani dei Trulli e delle Grotte. Grazie al contributo delle volontarie e dei volontari del Gruppo potremo offrire al nostro pubblico la possibilità di scoprire un tesoro del nostro territorio, che con il festival cerchiamo di mettere in risalto in tutte le sue caratteristiche, sia storiche che artistiche. Siamo sicuri che la sinergia creatasi con il Gruppo FAI Giovani dei Trulli e delle Grotte farà sì che questo possa essere solo uno degli appuntamenti da vivere insieme!” dichiara la presidente di Coopera Federica Florenzio, che insieme a tutto il team organizzativo del festival ha voluto fortemente il rinnovo dell’esperienza positiva degli anni precedenti.



“Con grande entusiasmo, per il terzo anno consecutivo, siamo pronti ad accogliere i visitatori nella splendida Chiesa di Santa Maria di Barsento. La forte sinergia che si è creata fra il FAI Giovani della Delegazione dei Trulli e delle Grotte e il Coopera Village sembra essere indissolubile. Forti dello spirito e dell’energia che animano il festival, anche quest’anno i volontari del FAI Giovani racconteranno la grande storia che permea l’antico sito di Barsento e delle opere d’arte custodite nella piccola chiesa” ha dichiarato il Capo Gruppo FAI Giovani dei Trulli e delle Grotte, arch. Alessandro Laera. Appuntamento dunque per giovedì 13 luglio dalle 19 alle 20.30 e venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio dalle 18.00 alle 20.30. In questa occasione, aperta a tutti, sarà possibile iscriversi al FAI portando con sé una tessera ricca di infiniti sconti e disponibile per i giovani tra i 18 e i 35 a soli 15€, insieme ad una fresca birra omaggio all’interno del Coopera Village.



Altra data da segnare in agenda è sabato 15 luglio nell’Oasi di Barsento per “Itinerari”, un progetto che ha unito le Delegazioni ed i Gruppi Giovani FAI di tutta la Puglia nel racconto dell’evoluzione del rapporto tra le popolazioni locali e la “terra-madre”, seguendo il filo sottile tra sfruttamento e sostenibilità, tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro. Dopo gli appuntamenti della Delegazione di Foggia nell’azienda agricola biologica Ricucci di Rodi Garganico e del Gruppo FAI Giovani di Taranto con la visita alla Masseria Pilano di Crispiano, il Gruppo FAI Giovani dei Trulli e delle Grotte è pronto ad accompagnarvi in una passeggiata naturalistica il 15 luglio mentre il 16 luglio il Gruppo FAI del sud-est barese curerà la visita all’azienda agricola biologica “Giardino Galderisi”.



In collaborazione con la Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte i nostri volontari guideranno i visitatori in uno dei percorsi naturali meno antropizzati del nostro territorio, con una flora e fauna incontaminati e caratteristici. “Sono fiero di aver contribuito alla realizzazione di un grande evento regionale che ha messo in connessione tutte le Delegazioni e i Gruppi FAI Giovani della regione Puglia.





“Itinerari” rappresenta una profonda narrazione del territorio pugliese, nel quale ogni singola tappa racconta la storia, la cultura e la tradizione di ogni singolo luogo, mostrando la complessità che caratterizza la tradizione e il paesaggio della nostra regione. Ogni luogo metterà in mostra la propria diversità e la propria unicità, come quella che caratterizza ad esempio l’Oasi di Barsento: un territorio che ha restituito testimonianze risalenti all’età del Bronzo e che oggi custodisce querce secolari, grotte profonde e tratturi antichi. Ringrazio tutti i membri del gruppo Giovani, i volontari della Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte e l’arch. Sansonetti che, con la loro attiva partecipazione, dispensano bellezza e saperi, insieme ai proprietari dell'Oasi che hanno accolto con molta disponibilità la nostra iniziativa” ha dichiarato l’arch. Laera.



L’area protetta di Barsento sarà visitabile in due turni sabato 15 luglio 2023: il primo turno dalle 9 alle 12 ed il secondo turno dalle 17 alle 20. A fare da guida saranno l’arch. Orazio Sansonetti, l’arch. Imma Fasano, l’ins. Maria Florenzio e la dott.ssa forestale Marianna Fiume, che accompagneranno i visitatori nella via Antiqua circondata dalla natura tipica della Murgia del sud-est, passando per la “Grotta del Sapone” dove la Katia Liuzzi dell’azienda “Madre Terra Cosmesi” svelerà i segreti che portano alla realizzazione del sapone, per finire con la visita della chiesa di Santa Maria di Barsento. Un itinerario di 2 chilometri circa facilmente percorribile portando con sé anche i propri amici a quattro zampe e per il quale è possibile prenotarsi sul sito del Fondo Ambiente Italiano (https://fondoambiente.it/eventi/itinerari-alla-scoperta-dell-area-sud-orientale-della-murgia-barese) al costo di 5€ per gli iscritti FAI e 8€ per i non iscritti. L’evento è rivolto a tutti, con quote agevolate per i giovani under 35.

