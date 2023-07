NOICATTARO - Noicattaro si appresta ad ospitare un doppio appuntamento con la lirica: quello con Cavalleria Rusticana di Mascagni, a cura del gruppo Noicattaro Lirica.Martedì 25 e, in replica, giovedì 27 luglio, l’opera in atto unico tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga verrà rappresentata sul Piazzale della Lirica appena ultimato.L’Orchestra Filarmonica Pugliese - reduce dal successo con un’altra opera, la Tosca di Puccini- diretta dallo stesso M° Giovanni Rinaldi, affiancherà i solisti in scena: Anna M. Pasini e Tina D’alessandro (interpreti di Santuzza rispettivamente nelle rappresentazioni del 25 e del 27), Paolo Spagnuolo (Turiddu), Carlo Provenzano e Antonio Muserra (interpreti di Alfio, nelle serata del 25 e del 27 Luglio), Valentina Patella (Lucia), Nicla Didonna (Lola).Regia e scenografia sono a cura di Stefano Merlo che, nel corso della sua lunga carriera, ha già avuto modo di inscenare a Noicattaro già Rigoletto e Madama Butterfly, oltre alla stessa Cavalleria e su questo lavoro ha avuto modo di dichiarare: “ho sviluppato, nel mio immaginario, una relazione tra la musica di Mascagni, i suoi personaggi e una società che sviscera la sua arcaica e macabra messa in scena. E poi c'è cinema Italiano degli anni '50/'60 che mi ha aiutato a dipingere questa storia, che è una storia tragica che sempre ci cattura e ci fa immedesimare.”Gianni Birardi, apprezzato landscape designer, ha pensato e disegnato il verde che è stato realizzato sul Piazzale della Lirica.Spettacoli ore 2125 e 27 luglio 2023