GALLIPOLI (LE) - Ancora un grande successo per la criminologa salentina Isabel Martina, di Gallipoli, che è stata premiata all'Apulian Awards, un evento organizzato da Produzione Italia, che, per la terza edizione, continua vede la consegna di un prestigioso riconoscimento per le eccellenze della Puglia e del Mezzogiorno.





Martina è stata premiata per l’operato della scuola di formazione in criminologia "C_Crime Italian Academy", da lei fondata e diretta. La sua, è la prima accademia in Puglia per la formazione di futuri criminologi e operatori sulla scena del crimine e, negli anni, ha visto la presenza di più di cinquecento partecipanti, tra studenti e professionisti, provenienti da tutta Italia e dalle più importanti università di Scienze Criminologiche, Investigazione, Sicurezza e Giurisprudenza.

L’impegno, si sviluppa anche nel sociale e nello sport, con attività particolarmente inclusive, che hanno portato, alla nascita, a Foggia, di una squadra di pallavolo.

Isabel Martina, affida le sue prime parole di gioia, ai social: "Ai miei studenti, ai loro sogni, a chi ci ha creduto, agli incontri speciali di chi ti fa crescere @francescomimmo, a tutti veramente a tutti i detrattori, nessuno escluso. In ultimo e non per importanza a te Di Saia Giusy prezioso collaboratore".