BARI - “Purtroppo ancora nessuna gara è stata bandita per gli arredi e le attrezzature del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, perché i capitolati d’appalto non sono stati ancora definiti. Inoltre: la dirigente del settore patrimonio della Asl di Bari Paciello, competente per gli acquisti, diserta le audizioni in Commissione senza alcuna giustificazione. Perché? Questa è la domanda. E siccome non ho problemi di galateo ma solo doveri di celerità, nelle prossime ore andrò a trovare la dirigente del settore patrimonio, a me nota come persona preparata e scrupolosa, per acquisire informazioni e documentazione, così da riferire ai componenti della Commissione. La stessa cosa farò con il Responsabile del procedimento per la costruzione dell’ospedale Sansolini, perché allo stato non abbiamo alcuna notizia documentata sulle penali da applicare all’impresa, considerata la violazione della data del 24 luglio 2024 per il fine lavori, sulle richieste avanzate dall’impresa al Collegio consultivo tecnico, sulle udienze svolte dinanzi a questo organismo, sulle difese depositate e sulle decisioni adottate, anche in via interlocutoria o di rito. Insomma, tutto ciò che possa servire per capire a che punto siamo e soprattutto in quale data i cittadini potranno beneficiare di questo importantissimo servizio, in grado di appagare la domanda di salute in un raggio di 50 chilometri tra Bari e Brindisi. Si tenga conto, infine, che allo stato i lavori presso il cantiere procedono con una riduzione della forza lavoro nell’ultimo mese, così come riferito dalla direzione lavori, e non siamo in grado di sapere una nuova data per il fine lavori, se non approssimazione fondata su vari aneddoti". Così il Presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.