BARI - Vito Lorusso, il primario dell'Oncologico di Bari che è stato arrestato mercoledì per aver ricevuto 200 euro da un paziente, è stato rilasciato dal carcere e posto agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che questa misura fosse sufficiente nonostante le accuse della Procura di numerosi episodi di concussione e peculato, che avevano richiesto la custodia cautelare in carcere.Lorusso, che nel frattempo aveva presentato una domanda di pensionamento per evitare la misura cautelare, sconterà gli arresti domiciliari nella sua abitazione. È stato contestato anche il reato di peculato ai danni dell'Irccs, poiché il primario avrebbe ricevuto denaro senza informare l'Oncologico.Durante l'udienza di convalida dell'arresto, la difesa di Lorusso, che nel frattempo è stato sospeso dal suo incarico presso l'Oncologico, ha focalizzato la sua attenzione sull'episodio che ha portato all'arresto in flagranza, chiedendo l'annullamento dell'arresto stesso. Il primario si è difeso affermando che i 200 euro erano un regalo da parte di un paziente con cui aveva instaurato una relazione di amicizia nel frattempo.