Parigi, paura per Donnaruma: picchiato e derubato nella sua abitazione





PARIGI - Spiacevole disavventura per Gigio Donnarumma e la sua compagna, aggrediti nella loro abitazione parigina nell'ottavo arrondissement. Il portiere del Pag con la compagna sono stati immobilizzati sotto minaccia di un'arma e derubati di beni e preziosi per un valore di 500 mila euro. I due una volta riusciti a liberarsi si sono rifugiati in un albergo vicino che ha dato l'allarme chiamando la polizia.