ROMA - “Ora capiamo perché il Ministro Fitto ha tenuto nascosto fino all’ultimo il progetto di revisione del Piano. Stiamo rinunciano a ben 16 miliardi di euro di progetti, quasi interamente nel Mezzogiorno d’Italia. Interventi che, a differenza di quanto dice Fitto, non vedremo mai più realizzati perché privi di finanziamento. Tra queste risorse, si taglia di netto anche il miliardo di euro per l’utilizzo dell’idrogeno nei settori più inquinanti. Cos’è? Il preludio del completo abbandono del progetto di decarbonizzazione dell’ex-Ilva?” Così Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.“La scelta del Governo è chiara solo in un concetto: riversare miliardi di euro di investimenti pubblici nelle grandi aziende di Stato, togliendoli a tantissime questioni aperte nei Comuni e sui territori e tagliando completamente fuori le imprese più piccole.”