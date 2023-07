ROMA - “La proposta di legge di Fratelli d’Italia, che mi vede fra i firmatari, per inasprire le pene contro i piromani è la risposta giusta e determinata a chi in questi giorni sta mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini, colpendo le abitazioni e il nostro straordinario patrimonio paesaggistico. Un'emergenza che ormai non risparmia alcuna area dell'Italia, compreso il Salento, duramente colpito nelle ultime settimane dagli incendi di natura dolosa. Non ci può essere alcuna tolleranza nei confronti di questi criminali senza scrupoli: bene l’aumento delle pene da da quattro a otto anni di carcere e multe da 10 mila a 50 mila euro. È una guerra che va combattuta duramente con le armi dell’intransigenza. Doveroso rivolgere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali ed alle Forze dell'Ordine, all'Esercito, ai volontari ed alla Protezione Civile che in queste ore sono stati attivissimi per scongiurare tragedie di proporzione ancora più gravi." Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.