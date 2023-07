LECCE - Un devastante incendio ha colpito Marina di Corsano nel Salento, portando alla distruzione di dieci ettari di macchia mediterranea sulla costa. Le fiamme continuano a avanzare verso l'interno, mettendo a dura prova le risorse di soccorso e gli sforzi delle squadre di emergenza.Da ormai tre ore, unità di diverse agenzie e organizzazioni sono impegnate per spegnere il rogo. Sul campo sono presenti l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, i vigili del fuoco, i forestali, la protezione civile e volontari, tutti uniti per contrastare l'incendio e proteggere la zona.Tuttavia, la situazione rimane critica e per far fronte all'emergenza è stato richiesto anche il supporto aereo. Le autorità stanno facendo il possibile per controllare e domare l'incendio, ma il vento e le difficili condizioni del terreno stanno rendendo il lavoro estremamente complesso.La preoccupazione per la sicurezza delle persone e delle risorse naturali è alta, e la comunità si stringe in solidarietà con tutti coloro che stanno combattendo contro le fiamme. Si spera che il supporto aereo possa fornire un aiuto cruciale nella lotta contro l'incendio e che presto la situazione possa essere completamente sotto controllo.Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti riguardanti lo sviluppo dell'incendio e speriamo che presto possano giungere notizie di un significativo progresso nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.