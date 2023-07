Milano: ruba Rolex in una palestra, arrestato in Spagna

La Polizia di Stato di Milano ha individuato due cittadini romeni di 27 e 29 anni ritenuti responsabili del furto aggravato in concorso di un orologio Rolex e 200 euro in contanti custoditi all’interno di un armadietto negli spogliatoi di una palestra in via Galvani a Milano.

L’attività d’indagine, svolta dagli agenti della 4^ Sezione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano, è iniziata il 17 ottobre del 2022 a seguito della denuncia presentata dalla vittima, cittadino italiano di 41 anni, il giorno stesso del furto del suo Rolex modello Daytona Oysterflex in oro giallo dal valore di oltre 27mila euro e 200 euro in contanti custoditi all’interno dell’armadietto che era stato forzato negli spogliatoi della palestra. I poliziotti, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno subito individuato i due possibili autori i quali si erano occasionalmente registrati per un accesso giornaliero in palestra e, pochi minuti dopo la commissione del furto, avevano lasciato la struttura.

Il 17 novembre scorso gli agenti hanno individuato i due uomini che sono stati riconosciuti come presunti autori del furto sia dalla vittima che dall’addetto alla reception della palestra di via Galvani.

L’indagine dei poliziotti, finalizzata al monitoraggio dei due soggetti e all’eventuale repressione di nuovi reati di analoga natura, è proseguita nel mese di gennaio 2023 e, dagli elementi raccolti attraverso analisi di tabulati di traffico telefonico, hanno permesso all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un Decreto di Fermo di Indiziato di delitto nei loro confronti il 6 febbraio 2023. Gli agenti non hanno potuto eseguire nei confronti dei due destinatari il medesimo provvedimento restrittivo in quanto, nel frattempo, gli stessi avevano lasciato il territorio nazionale trasferendosi in Francia. Lo stesso provvedimento è stato poi sostituito dall’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa dal Gip il 27 marzo 2023 e successivamente tramutata in Mandato di Arresto Europeo.

Ieri pomeriggio il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha estradato il cittadino romeno di 29 anni che, arrestato l’11 maggio 2023 dalla Polizia spagnola a Madrid, è giunto a Milano con un volo partito dall’aeroporto di Barcellona.