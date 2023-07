Uno dei valori che maggiormente caratterizza le identità di Ferretti Group e Fornasetti è infatti il Made in Italy, inteso come l’impegno nell’offrire prodotti di prestigio, capaci di incorporare l’eleganza, lo stile, la creatività, l’artigianato di alta qualità e l’attenzione ai dettagli tipicamente italiani. Seconda colonna portante della collaborazione è il concetto di made-to-measure, che Custom Line, Riva e Fornasetti adottano in ogni progetto che realizzano, con l’obiettivo di garantire ai propri clienti un’esperienza estetica unica, che ne rispecchi i gusti e la personalità.





In particolare, fra i sette brand che compongono l’ampio portfolio di Ferretti Group, Custom Line progetta e realizza, da quasi trent’anni, superyacht contemporanei in materiale composito o in alluminio, completamente made-to-measure, con interni personalizzati per riflettere i desiderata dell’armatore, il suo carattere e il suo modo di vivere il mare. Tecnologia all’avanguardia e ingegnose soluzioni funzionali si fondono con l’inimitabile design del brand, che con impeccabile qualità e attenzione al dettaglio sa creare yacht dal tratto distintivo e raffinato.





È ciò che accade da oltre 180 anni per gli yacht prodotti da Riva, brand di Ferretti Group riconosciuto nel mondo come emblema di eleganza ed eccellenza, bellezza e iconicità. Rispetto della tradizione e valorizzazione del preziosissimo heritage si combinano con la forte spinta all’innovazione e la continua ricerca dell’eccellenza dando vita ad autentiche opere d’arte navale. In questa cornice si inserisce l’incantevole fucina creativa di Fornasetti, che sin dal 1940, persegue il sogno di far acquisire agli oggetti di uso quotidiano un grande valore culturale e di trasmettere, attraverso la decorazione, un messaggio artistico.





È così che negli anni Fornasetti ha dato vita a un proprio linguaggio visivo, unico per il suo raffinato tratto artistico, fatto di immaginazione, umorismo, nostalgia, metafore e allusioni, in grado di rendere mobili, accessori e porcellane degli originali “oggetti da conversazione”. Nell’Atelier milanese ancora oggi tutto è eseguito rigorosamente dalle mani di artigiani esperti, in edizioni annuali limitate; le fasi del ciclo di lavorazione fanno sì che ciascun manufatto sia un meraviglioso multiplo d’arte.





L’arte decorativa di Fornasetti entra dunque nell’universo dello yachting di lusso di Ferretti Group, dando vita ad ambienti eleganti e originali, capaci di offrire ai clienti un’esperienza esclusiva e immersiva. È qui che il design e il lavoro artigianale legato al “pensare con le mani” dell’Atelier si fondono per creare opere d’arte naviganti. In virtù di questa collaborazione, la private room presso il Cantiere Riva La Spezia è stata arredata con mobili e complementi di Fornasetti.





Un cantiere già rinomato per la sua eccellenza nella produzione di yacht di lusso, che diventa così anche un luogo d'incontro tra arte, design e navigazione. Il sodalizio tra Riva e Custom Line con Fornasetti segna un nuovo capitolo nella storia del design italiano e nei prossimi mesi sorprenderà con nuovi progetti, all’insegna della qualità creativa e della sapienza artigianale.

