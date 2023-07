Incendi in Puglia, Bruno: “In aumento a causa dell’ondata di caldo e dell’assenza di piogge''

Di seguito una nota del consigliere Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale di Protezioe Civile: "Nel corso dell’ultimo mese in Puglia la Protezione Civile regionale è intervenuta su un numero di incendi boschivi in costante crescita, dopo un mese di giugno tutto sommato in sicurezza e senza particolari anomalie.

"L’ondata di caldo a cui stiamo assistendo ha invece portato con sé, come sempre accade in questo caso, un intensificarsi dei roghi in tutta la regione, agevolato proprio dalle elevatissime temperature e dalla mancanza di precipitazioni.

"Da presidente del Comitato permanente regionale della Protezione Civile assicuro e assicurerò massima tempestività ed efficienza per garantire la sicurezza dei cittadini e di tutto il territorio."Il nostro servizio contro gli incendi boschivi, fatto di donne, uomini e mezzi tra i migliori d’Italia, è costantemente all’opera. Ma è fondamentale la collaborazione dei cittadini nel segnare eventuali principi d’incendio e nel prevenire ogni rischio."