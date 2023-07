MOTTOLA (TA) - "Continua il mio impegno per cercare di sfruttare al meglio il PTA di Mottola. E dopo aver ottenuto dal primo giugno un medico a bordo del 118 h12 la domenica mattina. In questi giorni, ho incontrato il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e il direttore della ASL di Taranto Gregorio Colacicco, insieme, abbiamo concordato che la settimana prossima, faremo un sopralluogo del presidio, così, da poter capire come meglio sfruttare la struttura" ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani). - "Continua il mio impegno per cercare di sfruttare al meglio il PTA di Mottola. E dopo aver ottenuto dal primo giugno un medico a bordo del 118 h12 la domenica mattina. In questi giorni, ho incontrato il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e il direttore della ASL di Taranto Gregorio Colacicco, insieme, abbiamo concordato che la settimana prossima, faremo un sopralluogo del presidio, così, da poter capire come meglio sfruttare la struttura" ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani).





"Considerando che la struttura ha un’ampiezza di oltre 24 mila metri quadri, ho fatto alcune proposte tra cui: dare più spazio al CAT (Centro Territoriale per l’Autismo), eccellenza del nostro territorio, liberare dalle cianfrusaglie la piscina e la palestra, aree mai utilizzate, così, da renderle più fruibili ad altre attività da concordare magari anche ascoltando i cittadini, attivare l’RSA R1(Residenza Assistenziale Intensiva), aumentare i giorni e le ore per gli ambulatori specialisti, la postazione fissa medicalizzata del 118 e inoltre, lavori di manutenzione alla struttura. Non mi arrenderò, ho fatto una promessa e la manterrò, visto che i cittadini attendono ormai da anni" si legga ancora nella nota del consigliere Antonio Paolo Scalera.