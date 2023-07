PUTIGNANO - Grave incidente sulla Ss172 che collega Putignano e Turi dove due auto sono state coinvolte in un impatto avvenuto al km 18 nei pressi di un incrocio. Una delle due auto, dopo aver sfondato il guardrail, è finita in un fosso. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto una donna dall'abitacolo.Dopo essere stata ricoverata dai medici del 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria. Illesi invece gli altri che si trovavano a bordo della piccola auto. Oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti sul posto per avviare le indagini anche i Carabinieri.