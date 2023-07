BARI - Una nuova area a verde e una terrazza panoramica nel centro urbano. 1.700 metri quadri di alberature, siepi e superfici a prato in diretta continuità con i filari esistenti di via Roma e un parcheggio seminterrato. Presentato alla cittadinanza il progetto di riqualificazione di Piazza Aldo Moro a Putignano, che l’Amministrazione Comunale ha messo a gara e per il quale ha ottenuto finanziamenti Ministeriali nell’ambito della programmazione PNRR pari a € 8.300.00,00.

«Piazza Aldo Moro ­– dichiara Luciana Laera, sindaca di Putignano ­– tornerà ad essere il cuore di Putignano. Uno spazio urbano con 1.700 mq di verde e connesso con il centro cittadino. È uno dei luoghi che mancava e che ci manca. Una delle opere pubbliche principe per la nostra città. Un lavoro che parte dal 2019 e si conclude oggi con la chiusura del progetto definitivo e la messa in gara per l’esecuzione delle opere. Abbiamo fatto tanto ma ci aspetta la parte più difficile. Sarà un cantiere complesso ma è una sfida che abbiamo accettato e che porteremo a termine».

«Quando siamo arrivati – prosegue Alessandro D’Aprile, vice sindaco di Putignano – era un progetto nel cassetto. In questi anni abbiamo aperto il cassetto e abbiamo provato a sognare una nuova piazza Aldo Moro. Da quel momento abbiamo lavorato, giorno dopo giorno senza arrenderci alle difficoltà, che pure ci sono state e ci saranno. Ora dobbiamo continuare e trasformare tutto questo in realtà».

Frutto del concorso di idee partito nel 2012 e rimodulato dall’attuale Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Laera, per adeguarlo alle esigenze di oggi della città, a distanza di anni sono state intercettate le risorse economiche necessarie alla realizzazione del progetto. Progetto finanziato dal bando di rigenerazione urbana del Ministero degli Interni, inserito nell’ambito della programmazione del PNRR. Come da cronoprogramma e nel rispetto dei tempi previsti dal bando, è in corso la fase di aggiudicazione dei lavori attraverso una gara d’appalto curata dalla Città Metropolitana di Bari.





IL NUOVO VOLTO DI PIAZZA ALDO MORO

Il progetto di riqualificazione prevede la demolizione dei due manufatti dell’ex sala convegni e dell’ex mercato coperto e la realizzazione di un nuovo piano inclinato che, dalle quote dell’attuale via Roma, scenderà dolcemente verso via Amendola. Il nuovo spazio, recuperando le logiche della preesistente villa comunale, sarà costituito da una pavimentazione in listoni di pietra e ampi spazi permeabili in cui verranno piantumate alberature, siepi e superfici a prato, in diretta continuità con i filari esistenti di via Roma.

Nella parte bassa della piazza-giardino, il salto di quota rispetto alle diverse altezze di via Amendola sarà assorbito attraverso l’inserimento di un volume seminterrato in cui verrà posizionato un parcheggio e gli accessi all’atrio di collegamento dei diversi livelli della piazza-giardino.

L’invaso della nuova piazza-giardino sarà contenuto, da una parte, dal muro storico sottostante l’Estramurale riportato alla luce insieme alla fiancata della scalinata storica e, dall’altra, dalla parete di un volume seminterrato realizzato lungo il fronte di via Matteotti in cui troveranno posto una serie di laboratori urbani destinati ad ospitare attività di valorizzazione delle associazioni locali, spazi di servizio alla piazza retrostante e una sala per incontri pubblici cui sarà possibile accedere da una nuova galleria in quota, parallela al marciapiede di via Matteotti.

Sulla terrazza di questo volume lineare seminterrato è stata prevista la realizzazione di una terrazza-belvedere che, partendo dalla quota di via Roma, proseguirà in piano fino all’angolo con via Amendola, realizzando un punto di vista privilegiato e sopraelevato verso l’orizzonte della prospiciente valle d’Itria.