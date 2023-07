BARI - Da domani, 4 luglio, il Radio Norba Cornetto Battiti Live apprmartedìoda su Italia 1, per sei prime serate, ogni martedì. Il debutto sulla tv nazionale del festival musicale più amato dell’estate italiana sarà con la prima puntata, registrata a Bari il 21 giugno scorso. Ci saranno, dunque, Achille Lauro, Angelina Mango, Ava, Anna e Capo Plaza, Annalisa, Boomdabash, Coma_Cose, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Gemelli Diversi, Gabry Ponte, Madame, Negramaro, Orietta Berti, Paola e Chiara, Rose Villain, Rosa Chemical, Sophie and The Giants, The Kolors, Tony Effe. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno invece Giorgia da Otranto e Pinguini Tattici Nucleari da San Foca di Melendugno.Venerdì 7 e domenica 9 luglio il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 torna invece in piazza, in Salento, nell’area portuale di Gallipoli, per gli ultimi due appuntamenti live della stagione, che come di consueto saranno trasmessi in diretta da Radio Norba e Telenorba.“La grande musica torna ad essere protagonista nella nostra città con ospiti d’eccezione”, commenta il sindaco Stefano Minerva. “Una due giorni che consacra ancora una volta Gallipoli tra le mete predilette pugliesi, una città capace di coniugare arte, cultura, musica, giovani e famiglie. Un orgoglio da primo cittadino poter confermare Battiti Live, frutto del lavoro di una grande squadra e che porterà tantissime persone a Gallipoli e che sarà meta prediletta di curiosi e spettatori. Rispondiamo ancora una volta presente, per dare continuità ad un progetto lungimirante e che fa del territorio il punto cardine. Evviva Gallipoli, evviva Battiti Live, evviva la Puglia!”.“Gallipoli è un’autentica perla di Puglia, una delle mete turistiche più ambite tra i giovani e non solo”, aggiunge il presidente di Radio Norba Marco Montrone, che la scorsa settimana si è aggiudicato l’ambitissimo riconoscimento del Telegatto da parte di Tv Sorrisi e Canzoni. “Gallipoli è una città che ci ha sempre riservato una grandissima accoglienza. Siamo felici di essere nuovamente qui e di poter far vivere ai cittadini del Salento e ai tantissimi turisti che sono già qui e che arriveranno per l’occasione un weekend di grande musica, e con l’emissione televisiva di offrire una meravigliosa vetrina a questa città e questa regione che siamo fieri di rappresentare”.Ecco il cast completo delle ultime due serate di Gallipoli.Venerdì 7 luglio ci saranno: Baby K, Mr.Rain, Sangiovanni, Fabio Rovazzi, Claude, Emis Killa, Carl Brave, Gabry Ponte, Mara Sattei, Tiromancino, Enula, Achille Lauro, Rose Villain, Ariete, Angelina Mango, Matteo Romano, Luigi Strangis, Berna, Piccolo G, Rkomi, Irama, Leo Gassmann. On the road da Peschici Matteo Paolillo, attore ed autore di “Mare Fuori”, la fortunata serie Tv. On the road da Taranto Fedez, Articolo 31 e Annalisa, che nella puntata del 7 luglio raggiungerà anche il palco di Gallipoli. Infine, da Giovinazzo, l’on the road di Marco Mengoni ed Elodie.Domenica 9 luglio sarà invece la volta di: Tananai, Bob Sinclar con Quinze, Fred De Palma, Ana Mena, Baby K, Matteo Paolillo, Fedez e Annalisa, che dopo l’on the road arrivano a performare anche sul grande palco di Gallipoli, ed ancora Rhove, Paola & Chiara, Aka 7even, Gabry Ponte, Shade, Federica Carta, Diodato, Alfa, Dara, Lolita, Valentina Parisse, Ramona Flowers. On the road: Marco Mengoni ed Elodie da Giovinazzo, Emma da Canosa di Puglia e Giorgia da Otranto.Per permettere a tutti, bambini, giovani, adulti e anche anziani, di vivere appieno l’esperienza del Radio Norba Cornetto Battiti Live, venerdì, sabato e domenica, sarà aperta a tutti la Battiti Square, il grande villaggio con artisti di strada, marching band, jam session, laboratori musicali per bambini, dj set, percussioni, attività sportive e tanto ancora. Nell’Area Radio sarà possibile assistere alle trasmissioni in diretta di Radio Norba, nell’Area Cinema saranno trasmessi i cortometraggi di Battiti Story, le performance indimenticabili di questi 20 anni, nell’Area Talk Tv Sorrisi e Canzoni, media partner di Battiti Live da questa edizione, organizza un palinsesto ricchissimo di incontri e interviste aperte al pubblico e, in collaborazione con Webboh, la prima community digitale dedicata alla generazione Z, da quest’anno digital media partner di Battiti, Tv Sorrisi e Canzoni terrà incontri con i talent emergenti della Genz.Battiti Square, infine, all’insegna del divertimento, conterà anche un’area dedicata all’engagement curata dai grandi partner commerciali di questa edizione, con tanti gadget a disposizione e ulteriori attività. Per il terzo anno consecutivo Battiti title sponsor è il brand iconico dell’estate italiana, il Cornetto Algida. Main sponsor sono Tim, Fonzies, Parmacotto e Givova, che vestirà il corpo di ballo e curerà un’area dedicata al fitness. Gold sponsor Air Action Vigorsol e la partecipazione di Poste Italiane. I fornitori ufficiali Acqua Vera e Chateau d’Ax e poi, naturalmente, i top brand espressione del territorio quali Deliziosa e il Gruppo Megamark con i marchi Dok e Famila. Hair e Make up Sponsor ufficiale, Nouvelle Esthétique.Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è libero, fino al raggiungimento delle capienze consentite. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.