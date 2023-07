TARANTO - Magna Grecia Festival al "via". Mercoledì 5 luglio alle 21.00 nell’Arena Villa Peripato di Taranto, "Dreaming Gershwin", primo dei concerti della rassegna presentata alla stampa nei giorni scorsi. Con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Raimonda Skabeikaitė, la straordinaria voce di Aliki e Michele Renna al pianoforte. - Magna Grecia Festival al "via". Mercoledì 5 luglio alle 21.00 nell’Arena Villa Peripato di Taranto, "Dreaming Gershwin", primo dei concerti della rassegna presentata alla stampa nei giorni scorsi. Con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Raimonda Skabeikaitė, la straordinaria voce di Aliki e Michele Renna al pianoforte.





"Il Magna Grecia Festival debutta con uno spettacolo 'per tutti' – spiega Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia – con ingresso gratuito su prenotazione, mentre agli altri eventi sarà possibile accedere ad un prezzo per così dire politico: a soli cinque euro. Fatta eccezione per il debutto, con inizio alle 21.00, gli altri concerti avranno inizio alle 20.00, in quanto dediche al nostro tramonto; protagonisti dei sei appuntamenti della stagione estiva grandi della musica, da Gershwin a Sakamoto, da Morricone ai Pink Floyd: interpreti, musicisti e direttori di livello internazionale, per offrire al pubblico momenti di altissimo profilo culturale. Si comincia con un tributo al grande Gershwin, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Raimonda Skabeikaitė, Aliki, voce strepitosa, e Michele Renna al pianoforte".

Il Magna Grecia Festival è una rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto e Regione Puglia, e con il sostegno di Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Programma Sviluppo, Comes, Ninfole Caffé, Varvaglione 1921, Baux cucine, Five Motors, Kyma Mobilità e Fondazione Puglia.

"Dreaming Gershwin", in programma mercoledì 5 lulgio alle 21.00 nell’Arena Villa Peripato, è un viaggio nell’universo del crossover di George Gershwin, figura centrale nella storia della moderna musica americana, fautore di una visione straordinariamente profetica della musica, al cui centro troviamo quella fusione di jazz e classica. Protagonisti della serata, si diceva: Chrysochou Aliki, giovane soprano greco-britannica acclamata a livello internazionale, Michele Renna, pianista esperto, e l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Raimonda Skabeikaitè. Ingresso libero su prenotazione.





Magna Grecia Festival, gli altri appuntamenti





Martedì 18 luglio alle 20.00 allo Yachting Club "Songs relaoded". Una collezione di grandi brani d’autore, riletti ed impreziositi dagli arrangiamenti del direttore e compositore Angelo Valori che dirigerà l’Orchestra della Magna Grecia. Brani reinterpretati dalla preziosa voce di Maria Pia De Vito, nominata dalla rivista americana "Down beat" tra i dieci Artisti dell'anno nella categoria "Beyond Artist" (insieme a nomi del calibro di Joni Mitchell e Caetano Veloso).

Domenica 23 luglio, "Il Bolero di Ravel" in programma al Mon Reve Resort, con l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe La Malfa. Sabato 29 luglio alle 20.00, "Sakamoto & Morricone" al Molo Sant’Eligio. I brani di due dei più grandi compositori eseguiti dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Paolo Vivaldi

Giovedì 10 agosto alle 20.00 allo Yachting Club, "Pink Floyd’s legend", viaggio nel tempo attraverso i brani che hanno segnato la storia del rock, dagli anni Sessanta ad oggi. Con Roberto Molinelli a dirigere l’Orchestra della Magna Grecia, anche la DNA Pink Floyd Tribute Band. Domenica 13 agosto alle 20.00 all’Oasi dei Battendieri, “No limits music”. Di scena l’Orchestra della Magna Grecia con il grande violinista Alessandro Quarta.

Biglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935): orchestramagnagrecia.it. Il Magna Grecia Festival è presente anche su Facebook e Instagram.