CONVERSANO - Ieri sera su Italia 1 migliore esordio di sempre per la nuova edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live: leader della serata con il 16.5% di share (20,64% sul target commerciale) e 2.033.000 spettatori nel minuto medio. La prima puntata del festival targato Radio Norba ha raggiunto picchi nel minuto medio di 2.837.000 spettatori. Complessivamente, su tutta la serata, sono stati totalizzati ben 8,1 milioni spettatori.Numeri record anche sui social: su Twitter, l’hashtag ufficiale #BattitiLive ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia ed è stato nei trend a livello mondiale per l’intera serata. Centinaia di migliaia inoltre gli accessi ai social di Radio Norba e sul sito della radio del sud.“Non mi nascondo, abbiamo consapevolezza del fatto che Battiti Live sia entrato nel cuore degli italiani e rappresenti un pezzo della colonna sonora dell’estate italiana. Volevamo essere sul podio dei programmi più visti ma vincere la serata e farlo con questo share è una gratificazione incredibile”, commenta il presidente di Radio Norba Marco Montrone. “Quasi 1 italiano su 8 ieri si è sintonizzato su Battiti Live, in media il 16,5% dei telespettatori dell’intera serata televisiva italiana ha seguito Battiti dall’inizio alla fine. Sono numeri che ci lasciano senza fiato, che premiano il lavoro di una grande squadra. Grazie davvero a tutti”.Lo show di Radio Norba è inoltre indiscutibilmente primo sui ragazzi sino ai 14 anni (23%), sui giovani tra i 15 e i 24 anni (20%), sulla fascia maschile dai 25 ai 44 anni (19%) e su quella tra i 45 e i 54 anni. Ottimi risultati anche tra le ragazze tra i 15 e i 24 anni e sulle donne tra i 25 e i 54 anni (23%).La seconda puntata andrà in onda martedì 11 luglio in prima serata su Italia 1.