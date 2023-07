BARI - La Regione Puglia ha riaperto già alcune settimane fa il Bando Innoaid con lo scopo di incrementare e supportare la domanda di innovazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’acquisto di servizi tecnologici qualificati per favorire le imprese, attraverso i servizi di consulenze. Così in una nota Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Come sottolinea il Presidente Emiliano e l’assessore Delli Noci, con la riapertura del bando, vogliamo sostenere i progetti delle imprese pugliesi, supportando i servizi di consulenze a tutelare l'innovazione per creare nuove opportunità professionali e commerciali a seconda delle esigenze del mercato.I servizi di consulenza che sono finanziabili sono i seguenti: *quelli inerenti materia di innovazione :* 1) Servizi di consulenza per l’innovazione guidata dal design; 2) Servizi di consulenza per l’innovazione di prodotto/servizio; 3) Studi di fattibilità; *quelli a supporto all’innovazione:* 1) Servizi tecnologici di sperimentazione; 2) Servizi di supporto alla gestione della proprietà intellettuale e alla certificazione di prodotto; *quelli legati all’energia e alla sua gestione:* 1) Servizi di consulenza per l’adozione di un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 2) Servizi di supporto alla realizzazione di audit e diagnosi energetica.Le istanze possono essere già inviate e usufruiranno della dotazione finanziaria, quei progetti che supereranno l'iter valutativo. Possono essere inviate a sportello fino ad esaurimento fondi.Per maggiori informazioni su come inoltrare il progetto, cliccare al seguente link: https://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67ABRAAFnodAAB&p_name_allegato=&p_esito=0