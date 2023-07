LIZZANELLO - La comunità di Lizzanello è stata scossa dalla tragica morte di Oronzino Spirto, un uomo di 72 anni, avvenuta questa mattina sul terrazzo della sua abitazione. L'anziano stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando è sopraggiunto il tragico evento. Al momento, le cause che hanno portato al decesso non sono ancora chiare, ma le ipotesi principali riguardano un malore o una perdita di equilibrio.Gli inquirenti stanno cercando di fare luce sulla tragedia e, tra le probabili cause, quella più accreditata sembra essere il malore. Oronzino Spirto era un uomo conosciuto e apprezzato nella zona del Salento, in quanto faceva parte della band musicale "I Caotici".Le difficoltà di accesso al terrazzo hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare la salma dell'uomo. La sua morte ha lasciato un vuoto nella comunità locale e gli amici e i conoscenti sono profondamente addolorati per la sua scomparsa.Le autorità continueranno le indagini per determinare con certezza le circostanze della tragedia. In questo momento di dolore e sgomento, la comunità si unisce nel porgere le condoglianze alla famiglia e agli amici di Oronzino Spirto.