- Nato a Praga, cresciuto a Roma (popolare quartiere San Giovanni), moscovita di adozione. Il padre si laureò in filologia slava a Mosca. Mark ci vive nuovamente da ben 21 anni, fa l’interprete e il traduttore, il giornalista e il blogger. Fino al 2014 ha lavorato alla radio di Stato “La voce della Russia”, ma dal febbraio 2022, sui social, cerca di spiegare quel complesso universo: la sua storia, il popolo, la cultura, l’economia, l’arte e quant’altro contribuisce a comporne il suo dna.Più che un Paese, un continente: esteso quattro volte la Cina fra Nord Europa, Baltico, Mediterraneo, Crimea, Europa a Ovest e Asia a Est, con 11 fusi orari, oltre 200 etnie che ci convivono, tutte le religioni del mondo, Mosca ha 13 linee della metro, etc.Per quanto possa sembrare strano e immeritato, i sentimenti russi nei confronti degli italiani restano tradizionalmente affettuosi. C’è delusione e dolore, ma non ostilità.Ho più di sessant’anni, ne ho lette di ogni. Un anno fa, è stato annullato un corso di lezioni alla Statale di Milano su Dostoevskij perché non ha condannato l’operazione militare speciale di Putin. Fosse stata una disposizione del governo, sarebbe già grave, ma no! Di un qualche zelante funzionario del ministero della cultura (della cultura, sottolineo), che non si sa con quali raccomandazioni sia finito al suo posto, poiché Dostoevskij è morto nel 1881. Vista la malaparata persino tra i sostenitori italiani del regime di Zelenskij, hanno corretto il tiro con una scusa che è addirittura peggiore: prima bisognerebbe trovare un autore ucraino dello stesso calibro. Non c’è, se non altro perché non esisteva l’Ucraina.Purtroppo, ne dubito. Dubito che i Russi piacessero anche allora. Italia, Romania, Bulgaria, Francia, Spagna, Albania, Croazia, Montenegro, Norvegia, Serbia, Slovacchia, Grecia, Ungheria, erano tutti con Hitler e hanno inviato truppe contro l’Unione Sovietica. All’indomani della II Guerra Mondiale, poco e nulla è cambiato, semplicemente il male assoluto era il comunismo, e dunque sempre la Russia come suo massimo esponente. I massimi esponenti (basti pensare alla campagna di McCarthy) erano Stati Uniti e Gran Bretagna. Non c’è più l’URSS, non ci sono più i comunisti, eppure il nemico è sempre lo stesso, fin da prima della Rivoluzione d’Ottobre.Basterebbe non darne a nessuno, rispettando la Costituzione italiana, tuttora vigente. La Russia per certo non ne ha bisogno, ed ogni ulteriore invio all’Ucraina non cambia gli esiti della guerra, semplicemente la prolunga, con tutte le vittime civili conseguenti.Il punto è proprio questo. La Russia di El’cin (che al Congresso USA intervenne col proverbiale “Dio protegga gli Stati Uniti”) era un territorio da colonizzare per sfruttarne le risorse naturali. Obama la definì una utile “pompa di benzina”. Più la Russia riprendeva il proprio ruolo mondiale, più diventava il nemico da eliminare, pericolo per quello che recentemente Josep Borrell ha definito “miliardo d’oro” e “giardino fiorito” assediato dalla “giungla”, un branco di selvaggi.Se devo essere franco, per quanto sgradevole, non se n’è proprio parlato. In un contesto internazionale, in cui il sedicente presidente ucraino passa più tempo all’estero che in Patria, davvero si pensa che una sortita in Italia sia in cima ai pensieri della Russia?Esatto. In epoca recente ma insospettabile, ricordate il campionato di calcio mondiale del 2018? Decine di migliaia di tifosi da tutto il mondo, nonostante i tentativi di impaurirli, constatarono che si trattava di un Paese ben più amichevole di quelli di provenienza, diventando al rientro i migliori messaggeri della verità.In questo, ha gioco facile. In Italia, sul digitale terrestre, la buonanima di mio padre, per allenare la lingua, seguiva il Primo Canale, RTR Planeta, Russia 24 e svariati altri. Fosse vivo, sarebbe sorpreso di vedere l’effetto “neve”. Naturalmente, questo non succede con la CNN, la BBC o France 24. Viceversa, in Russia vediamo, senza ulteriori artifizi, tutti i canali italiani in chiaro: RAI 1, 2 e 3, RAI News 24, eccetera. Quello che non vediamo è quanto viene messo a pagamento dalle stesse emittenti, tipo RAI 4 e 5, tutti i canali Mediaset e La 7. Per quanto riguarda quest’ultima, essa trasmette in chiaro negli Stati Uniti e per soldi in Russia. Emblematico.Sicuramente, è vero anche questo. Tuttavia, il problema è a monte. Vent’anni fa, ricordo le delegazioni ministeriali europee che venivano in Russia e dicevano, manco tanto per scherzo: “vedrete che prima o poi chiederete di entrare a far parte dell’Europa”. I russi rispondevano, anch’essi scherzando mica tanto: “meglio voi come soggetti della Federazione Russa”. E’ una questione psicologica. L’Unione Europea non è l’Europa, ma una sua parte, neanche tanto coesa. Spero bene che nessuno voglia negare che anche Svizzera, Norvegia e Gran Bretagna siano europee. Ebbene, la sola Russia europea, fino agli Urali, con i suoi quasi quattro milioni di kmq (tutta la Russia occupa 17 milioni 100 mila kmq) è grande da sola quasi quanto tutta l’UE messa insieme, quattro milioni 200 mila kmq. Anche come popolazione, nella Russia europea risiedono 106 milioni di abitanti (più di 150 milioni in totale), mentre il Paese più popolato dell’Europa occidentale, la Germania, ne ha 84 milioni. Intollerabile, secondo taluni.Più colonie, con lo smembramento dello Stato unitario: prima si vociferava, ora lo si dichiara apertamente. Ma non uno Stato degli USA, per carità, sarebbe troppo onorevole. Una pompa di benzina, appunto, e poi del gas, un granaio e quant’altro: la Russia dispone di tutta la tabella di Mendeleev, se qualcuno ricorda ancora cosa sia.