BARI - Approvate durante la seduta odierna della Giunta le modifiche al documento programmatico degli investimenti in sanità e al relativo programma di investimenti, precedentemente approvati con DGR n.762/2022. La nuova proposta riguarda il complesso degli interventi di edilizia sanitaria e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale pugliese, che si intende finanziare con le risorse residue ex art. 20 della l.n. 67/1988.Previsto un importo a carico dello Stato pari a € 195.331.832,86 (corrispondente al 95% dell’importo complessivo) e un importo a carico della Regione di € 10.280.622,78 (corrispondente al 5% dell’importo complessivo). Risorse necessarie per il completamento e la successiva attivazione del presidio ospedaliero di Monopoli – Fasano, per il quale i lavori sono in fase avanzata di esecuzione.“Un segnale importante da parte della Regione in direzione di una sanità più moderna ed efficiente. Con questo intervento puntiamo a incidere in maniera concreta nel contesto sanitario, in modo da migliorare la qualità dei servizi al cittadino” è il commento dell’assessore regionale alla Salute Rocco Palese.