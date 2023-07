ROMA - La ministra Daniela Santanchè è indagata dal 5 ottobre scorso nell'ambito dell'inchiesta milanese con al centro Visibilia, il gruppo editoriale che ha fondato. Indagate anche altre cinque persone che hanno avuto ruoli societari, tra cui la sorella Fiorella Garnero, che è stata consigliera, e il compagno della senatrice di FdI Dimitri Kuntz D'Asburgo, il quale è stato presidente di Visibilia.Secondo quanto si è appreso da fonti qualificate del palazzo di giustizia milanese, la secretazione del nome della ministra è del giorno successivo all'iscrizione, cioè il 6 ottobre ed è "scaduta" tre mesi dopo. L'unico ad aver depositato la nomina formale degli avvocati Salvatore Sanzo e Nicolò Pelanda come difensori è Dimitri Kuntz D'Asburgo.Gli altri indagati nell'inchiesta per bancarotta e falso in bilancio di cui i pm hanno chiesto la proroga (le notifiche sono in corso tramite gli ufficiali giudiziari), risultano essere gli ex consiglieri Massimo Cipriani, Davide Mantegazza e l'ex sindaco Massimo Gabelli.