BARI - Grazie agli sforzi del sindaco Vincenzo Casone e dell'Assessore alla cultura Gabriele Cecca, il Comune di Santeramo ha presentato il cartellone ufficiale di "Eventi d'estate", rassegna che comprenderà moltissime attività ed eventi a partire dal prossimo 14 luglio e fino al primo ottobre 2023.Dalla musica, che aprirà la rassegna con il concerto "We will rock you" del Coro Polifonico Accordium e della rock band Walkam il prossimo 14 luglio, passando dalla solidarietà, al teatro, al cinema, allo sport e l'arte, non dimenticando, chiaramente, uno degli elementi che rende più riconoscibile la comunità santermana, l'enogastronomia.«Sarà un'estate piena di svago - ha commentato il sindaco di Santeramo in Colle Vincenzo Casone -, ci siamo sforzati per offrire, ai nostri concittadini e ai turisti che vorranno venire a visitare le bellezze della nostra città, un cartellone fitto di eventi che spaziano dall'altissima cultura allo sport, senza dimenticare le nostre radici, sia per quanto riguarda l'enogastronomia che la nostra storia artistica e linguistica. Sono molto soddisfatto - ha concluso il primo cittadino - di quanto, insieme all'Assessore Cecca e a tutti coloro che ci hanno coadiuvato, siamo riusciti a creare. Speriamo che più gente possibile possa godere di questi eventi che ci accompagneranno verso la stagione autunnale quando avremo tante altre sorprese in serbo per i nostri concittadini».