Lo stupefacente è stato consegnato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto, per i successivi accertamenti; il denaro è stato depositato su un conto corrente infruttifero intestato al Fondo Unico di Giustizia. L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva ed al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto.

TARANTO - I Carabinieri della Sezione Operativa di Taranto hanno arrestato un 54enne del posto, presunto responsabile dei reati di traffico, detenzione illecite di sostanze stupefacenti e psicotrope. Nello specifico, i militari dell’Arma, dopo aver monitorato i movimenti dell’uomo hanno controllato la sua l’abitazione, all’interno della quale, dopo un’attenta perquisizione, hanno rinvenuto 520 grammi di sostanza stupefacente del tipo verosimilmente “cocaina” in parte già confezionata e riposta in bustine in cellophane pronte per essere vendute al dettaglio, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento dello stupefacente, nonché la somma contanti di 300 euro in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sequestrato.