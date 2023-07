CASTELLANETA MARINA – Con la selezione ufficiale delle candidate del martedì 18 luglio 2023 presso il Lido Sporting Club di Castellaneta Marina, inizia la XVIII edizione del concorso di bellezza Miss Castellaneta Marina 2023, la cui fase finale si terrà giovedì 3 agosto 2023 nella centralissima Piazza Kennedy.L'evento è organizzato da Mario Ludovico con la collaborazione di Corrado Massimeo (Unik Management) e Giulia Ciminelli (presidente di giuria), con il coordinamento artistico della Jonica Eventi di Giuseppe Stigliano, dal supporto di Angelo Mastrangelo e Vittorio Casale, le coreografie di Annalisa Potenza (Dance With Me), ed è patrocinato dal Comune di Castellaneta, con la partecipazione della Pro Loco Rodolfo Valentino.Il casting è aperto a ragazze di età compresa dai 13 ai 22 anni di età che sfileranno in costume da bagno e casual: basta iscriversi ai numeri 3288093240 e 3202591437.Chi succederà ad Angelica Pedaci, sedicenne di Pulsano, eletta Miss Castellaneta Marina 2022 che partecipò alla finale nazionale di Venere d'Italia?