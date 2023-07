via U.c. Sampdoria





La sanzione sarà scontata nella prossima stagione. Il proprietario Andrea Radrizzani ha patteggiato con la Figc per evitare una penalizzazione, che altrimenti sarebbe stata dai 4 ai 6 punti. La Sampdoria non farà ricorso.

In Serie B la Sampdoria è stata penalizzata di 2 punti. Lo ha deciso il TFN, il Tribunale Federale Nazionale. La società blucerchiata aveva ricevuto un deferimento, per non aver pagato una parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, sugli emolumenti dovuti ai tesserati per Gennaio Febbraio e Marzo 2023.