Il difensore francese Valentin Gendrey sarà in ritiro dal 23 Luglio poiché è in vacanza per aver partecipato agli Europei Under 21 con la Francia che ha perso 3-1 con l’ Ucraina ed è stata eliminata nei quarti di finale. Prima i calciatori si alleneranno il 13, 14 e 15 Luglio a Lecce.

Il Lecce andrà in ritiro precampionato dal 17 al 30 Luglio a Folgaria in provincia di Trento. I salentini svolgeranno gli allenamenti per il terzo anno consecutivo in Trentino Alto Adige. Dopo il ritiro i giallorossi pugliesi proseguiranno la preparazione dal 2 Agosto a Lecce per le prime gare del campionato di Serie A.