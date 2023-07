via Us Lecce fb

Stamattina è stato presentato il nuovo allenatore del Lecce Roberto D’Aversa nella sala stampa del “Via del Mare”. D'Aversa ha dichiarato: “Sul mercato abbiamo le idee chiare. La società è seria. Corvino è un maestro. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro. Sono felice di essere il rappresentante di un club così importante. Quando è arrivata la chiamata, non ci ho pensato due volte prima di accettare questo incarico. Conosco il presidente Saverio Sticchi Damiani. Vengo a lavorare con Corvino il quale ha ottenuto sempre ottimi risultati. I nostri calciatori ? Si sa che possono arrivare offerte, la società valuterà, ma Corvino sa come cercare le alternative. Sono pronto per una nuova sfida”.