TARANTO - Le violenze sessuali perpetrate da un amico di famiglia sono iniziate quando la vittima aveva solo 10 anni. Durante il periodo dal 2013 al 2019, il colpevole, che attualmente ha 71 anni, ha abusato della bambina, che ha deciso di denunciare e raccontare gli abusi subiti dopo molti anni. Le accuse della ragazza, che sono state mosse a distanza di 10 anni dagli episodi iniziali, hanno portato la Procura di Taranto a richiedere un'indagine preliminare per stabilire la fondatezza delle accuse. Il pubblico ministero Marzia Castiglia ha chiesto e ottenuto l'anticipazione del processo. La giudice per le indagini preliminari Fulvia Misserini ha accolto tale richiesta, e se le accuse della ragazza, ora maggiorenne, verranno confermate durante l'indagine preliminare, diventeranno una prova contro l'uomo ancora prima dell'inizio del processo. La bambina era così soggiogata che non ha mai riferito nulla ai suoi genitori, anche per paura di essere incolpata. A settembre, ci sarà un'udienza per ascoltare la testimonianza della ragazza. Durante lo stesso evento, la vittima avrà anche l'opportunità di rispondere alle domande dell'avvocato difensore del 71enne, Egidio Albanese.