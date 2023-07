TARANTO - Gli eterni personaggi delle fiabe vanno in vacanza, proprio come i comuni mortali. E salgono sulla giostra della fantasia con il «Luna Park delle Favole», lo spettacolo di animazione ludica che per la terza edizione della rassegna «In Cortile» ideata dal Crest in sette quartieri di Taranto va in scena ancora venerdì 14 luglio (ore 19) nella parrocchia Santi Angeli Custodi (Tamburi), lunedì 17 luglio (ore 19) nella parrocchia Sant’Egidio (Talsano-Tramontone) e, infine, martedì 18 luglio (ore 18) nel parco Cimino (Solito-Corvisea).Lo spettacolo è stato ideato per il Crest da Sandra Novellino a quattro mani con Delia De Marco, che con Carla Lovero, Jlenia Mancino e Andrea Romanazzi ispira e coinvolge i più piccoli in brevi narrazioni partecipate, attraverso le quali reinventare storie e sfidarsi con mamma e papà.Un gioco al quale partecipano i personaggi più famosi delle favole, ai quali è stato concesso di svagarsi con nuovi amici in carne ed ossa al gioco del martello col lupo, al tiro al bersaglio sulle scarpette, alle torte in faccia all’orco, liberandosi così dalle pagine dei libri per una meritata vacanza.Biglietti 3 euro, info e prenotazioni al numero 366.3473430 (attivo anche WhatsApp).