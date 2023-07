Tennis, Bastad: Musetti vola in finale

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti dii finale del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Bastad in Svezia Lorenzo Musetti vince 4-6 6-1 6- 2 con l’austriaco Filip Misolic e si qualifica per la semifinale. Musetti è numero 16 al mondo nella Classifica ATP. Misolic è centotrentanovesimo. Il norvegese Casper Ruud prevale 6-3 6-4 con l’altro austriaco Sebastian Ofner e vola in semifinale. Ruud è numero 4 al mondo. Ofner è cinquantottesimo.

Il russo Andrej Rublev supera 6-2 6-3 il tedesco Alexander Zverev. L’argentino Francisco Cerundolo si impone 6-3 6-3 con l’altro argentino Federico Coria.