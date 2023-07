FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile Rejection Srl è il nuovo Gold Sponsor dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2024. L’azienda ha sede a Mesagne in via Francesco Franco 22. Si occupa del recupero e smaltimento di rifiuti elettronici. Effettua servizi di smaltimento RAEE ( Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Ritira materie prime come rame ottone, oro argento palladio e tante altre a prezzi molto vantaggiosi per il cliente. I tecnici sono a disposizione per ritirare e smaltire le schede elettroniche e gli altri rifiuti in modo ottimale. Il titolare Gabriele Benvenuto garantirà un contributo economico importante per la prossima stagione di basket alla squadra pugliese.